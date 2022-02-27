Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для России

Урсула фон дер Ляйен заявила о закрытии воздушного пространства ЕС для российских самолетов. Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии в воскресенье 27 февраля заявила о полном закрытии воздушного пространства стран ЕС для российских самолетов. Урсула фон дер Ляйен сказала об этом во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских [самолетов]. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией", - цитирует председателя Еврокомиссии ТАСС.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что запрет касается любого использования воздушного пространства стран ЕС.

"Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС", - заявила она.

Глава Еврокомиссии уточнила, что запрет касается всех, в том числе и частных самолетов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о нелегитимности санкций Запада в отношении России. Об этом он заявил в воскресенье 27 февраля. Подробности читайте здесь на kp.ru.