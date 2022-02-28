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Политика28 февраля 2022 12:34

Helsingin Sanomat: Финляндия решает вопрос о поставках оружия Украине

Этот вопрос сейчас обсуждают в финском кабмине, сообщило издание Helsingin Sanomat
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Финляндия решает вопрос о поставках оружия Украине

Финляндия решает вопрос о поставках оружия Украине

Фото: REUTERS

Кабмин Финляндии готовится к принятию решения об экспорте оружия на Украину, сообщила газета Helsingin Sanomat.

"Финляндия готовится к принятию решения по поводу экспорта оружия Киеву. В правительстве отсутствуют разногласия по этому вопросу", – уточняется в публикации.

При этом известно, что от Украины были получены списки пожеланий из более чем сотни предметов, которые она ожидает получить. В прошедшее воскресенье, 27 февраля 2022 года, финские власти приняли решение об экспорте в Украину шлемов, бронежилетов и средств первой помощи.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что страна будет стремиться к демилитаризации Украины. Он подчеркнул, что самой важной целью военной спецоперации в Донбассе выступает защита мирного населения.

Сегодня, 28 февраля 2022 года, на территории Белоруссии стартовали переговоры делегаций России и Украины. Во главе российской делегации - помощник президента РФ Владимир Мединский.