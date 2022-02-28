В МИД Германии сообщили об отправке первых бронированных автомобилей в Украину Фото: REUTERS

Германия передала Украине сегодня утром, 28 февраля, первые бронированные автомобили в рамках пакета оборонной помощи стране, рассказала представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

Следует отметить, что Берлин в течение последних месяцев отвечал на просьбы Украины о поставках оружия, что политика Германии остается неизменной: страна не направляет оружие в кризисные регионы. При этом в минувшую субботу, 26 февраля 2022 года, канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил об одобрении поставок Германией оружия Киеву. Немецкие издания сообщали, что в пакет помощи входит 14 бронированных автомобилей.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страна будет стремиться к демилитаризации Украины. Он также отмечал, что самой главной целью военной спецоперации в Донбассе является защита мирных граждан.

Сегодня, 28 февраля 2022 года, на территории Белоруссии проходят переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.