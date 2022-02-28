Швеция направит Украине 52 млн долларов, противотанковые орудия и бронежилеты Фото: REUTERS

Швеция направит Украине пять тысяч противотанковых орудий, такое же количество бронежилетов, 135 тысяч полевых пайков и 52 миллиона долларов, сообщила руководитель шведского МИД Анн Линде.

"Военная помощь Украине будет включать в себя 5000 единиц противотанкового оружия, 5000 шлемов, 5000 бронежилетов и 135 000 полевых пайков. Пакет поддержки также включает 500 миллионов шведских крон (52 миллиона долларов – прим. ред.) для Вооруженных сил Украины", - сообщила Линде на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что Германия направила Украине сегодня утром, 28 февраля 2022 года, первые бронированные автомобили в рамках пакета оборонной помощи, сообщала представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

Сегодня, 28 февраля 2022 года, на территории Белоруссии прошли переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский.