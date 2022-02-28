Toyota остановит работу всех своих заводов в Японии 1 марта 2022 Фото: REUTERS

Один из крупнейших автопроизводителей в Японии компания Toyota сообщила о приостановке производства на всех 14 заводах внутри страны 1 марта текущего года, указав на системный сбой одного из местных поставщиков.

«В связи с системным сбоем у одного из местных поставщиков нами было принято решение приостановить производство на всех 28 линиях 14 заводов в Японии (обе смены). Приносим извинения за неудобства нашим клиентам», - говорится в заявлении компании.

Как сообщил представитель компании, на сегодняшний день не ясно, сколько предприятия будут оставаться закрыты, поскольку Toyota все еще проводит анализ проблем. При этом в компании не уточнили название поставщика, а также особенности проблемы, которые произошли с компьютерной системой.

На долю японских заводов приходится примерно одна треть ежегодного производства Toyota. Как передает MarketWatch, приостановка производства на предприятиях в Японии усиливает трудности компании, которая и так столкнулась с негативными последствиями мирового дефицита полупроводников.