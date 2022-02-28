Стоимость бензина в Британии достигла исторического максимума Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость бензина в Великобритании преодолела отметку в 1,5 фунт за литр (около 2 долларов), что стало самым высоким показателем за всю историю ведения статистики в королевстве.

Как передает газета The Guardian, по мнению аналитиков, в ближайшие недели цена на бензин может увеличиться до 1,6 фунтов за литр (примерно 2,1 долларов), хотя еще два года назад стоимость бензина была на уровне 1 фунт за литр. Таким образом, полная заправка 55-литрового автомобиля теперь в Великобритании обойдется в 85 фунтов (114 долларов).

Специалисты уверены, что последствия политической напряженности на фоне ситуации вокруг Украины ударит по благосостоянию британцев, в особенности с учетом и так высокого уровня инфляции, которая по итогам прошлого года была на уровне 5,5% - крупнейший показатель в стране за последние 30 лет.