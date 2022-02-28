Глава МИД Германии призвала немцев задуматься о выезде из России Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала немецких граждан, которые не связанны острой необходимостью оставаться в России, покинуть страну, напомнив о закрытии воздушного пространства.

«Мы дали ясно понять, что, поскольку мы не знаем, как в последующие дни будет развиваться ситуация, каждому, кто не связан срочной необходимостью находиться в России, следует в свете ограничения авиасообщения задуматься о выезде», - заявила глава МИД ФРГ в понедельник, 28 февраля, в ходе пресс-конференции со своим словенским коллегой Анже Логаром.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 28 февраля, Министерство иностранных дел Италии обратилось к своим гражданам с аналогичным заявлением.

Напомним, в минувшие воскресенье, 27 февраля, министры иностранных дел Европейского союза приняли решение о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. Теперь ни один российский самолет не сможет приземляться или взлетать с аэродромов Евросоюза. Росавиация приняла решение о применении зеркальных мер.