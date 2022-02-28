Россия закрывает небо для 36 стран в качестве ответных мер

Россия закрывает небо для 26 стран в качестве ответных мер Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия закрывает небо для самолетов Германии, Франции, Испании, Италии, а также еще 33 стран в качестве ответных мер. Такое заявление в понедельник, 28 февраля, сделали в Росавиации.

«В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов … введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, в минувшие воскресенье, 27 февраля, на фоне объявления Москвой специальной военной операции на Украине министры иностранных дел Европейского союза объявили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. Теперь ни один российский самолет не может приземляться или взлетать с аэродромов ЕС. Ранее о таких мерах объявили и некоторые другие государства. Как писал сайт kp.ru, сегодня, 28 февраля, Кремль анонсировал зеркальный ответ на запрет полетов российских авиакомпаний.