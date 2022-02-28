Мединский сообщил, что по итогам переговоров Россия и Украина нашли точки "для прогнозирования общих позиций"

Владимир Мединский, фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Россия и Украина нашли некоторые точки, по которым "можно прогнозировать общие позиции". Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Также он добавил, что очередная встреча украинской и российской делегаций пройдет на белорусско-польской границе в ближайшие дни.

Ранее kp.ru сообщал, что рооссийско-украинские переговоры в Белоруссии 28 февраля 2022 года завершены. По их итогам обсуждается возможность заявлений сторон для средств массовой информации.

Напомним, встреча проходила в закрытом формате. Из-за соображений безопасности точное место встречи не называлось. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее в офисе украинского президента Владимира Зеленского отмечали, что главная цель переговоров с Россией для Украины - "немедленное прекращение огня и вывод войск с украинской территории".