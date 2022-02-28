Назван главный итог переговоров между Россией и Украиной

Глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный итог переговоров России и Украины, прошедших 28 февраля 2022 года, – тот факт, что они состоялись, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Стороны смогли услышать друг друга. Мы нашли несколько важных пунктов, по которым важно достичь прогресса. Новая встреча состоится в ближайшие дни. Подробно обменялись по всем важнейшим вопросам актуальным ситуации. Не хочу говорить больше, следует произвести сверку позиций с руководством. Затем мы вернемся к контактам с украинской стороной и сможем определить точную дату и время очередного раунда переговоров", – заявил он каналу "Россия 24".

Также Леонид Слуцкий добавил, что прогресс по переговорам России и Украины, возможно, будет достигнут в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина нашли некоторые точки, по которым "можно прогнозировать общие позиции". Об этом рассказал глава российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Также он добавил, что очередная встреча украинской и российской делегаций пройдет на белорусско-польской границе в ближайшие дни.