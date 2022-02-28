Депутаты Рады рассмотрят законопроект о конфискации всего российского имущества на Украине Фото: REUTERS

Депутаты Верховной рады Украины в ближайшее время планируют подготовить проект закона о конфискации всего российского имущества на территории Украины, об этом сегодня, 28 февраля, сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.

"В ближайшее время депутаты планируют разработать проект закона о конфискации всего российского имущества, которое находится на территории Украины", – написал Стефанчук.

Напомним, в последние дни ситуация в Донбассе только обострилась - Киев отказывается исполнять принятые ранее договоренности, он сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе, используя запрещенное вооружение.

Ранее kp.ru сообщал последние новости по ситуации, связанной с Украиной. В частности, отмечалось, что войска ЛНР расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину до 46 километров, заняв населенные пункты Счастье и Муратово. А группе войск ДНР, наступавшим в направлении Петровского, удалось продвинуться еще на десять километров и овладеть населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь.