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Политика28 февраля 2022 17:54

В Минобороны Белоруссии сообщили, что военные этой страны не участвуют в спецоперации на территории Украины

Белорусское министерство обороны опровергло предположения об участии военных этой страны в спецоперации на Украине
Мария ПАВЛОВА
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В Белоруссии заявили, что военнослужащие этой страны не принимают участия в спецоперации России на Украине.

В Белоруссии заявили, что военнослужащие этой страны не принимают участия в спецоперации России на Украине.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство обороны Белоруссии заявило, что военнослужащие этой страны не участвуют в спецоперации по демилитаризации и денацификации, которую проводят на территории Украины российские вооруженные силы. Об этом говорится в сообщении Минобороны Белоруссии, опубликованном в понедельник 28 февраля.

Сообщается, что в военное ведомство обращается много людей с вопросами о предполагаемом участии белорусских военных в боевых действиях за пределами страны.

«Белорусские военнослужащие выполняют задачи в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил по предназначению в 2021/2022 учебном году только в пределах границ Республики Беларусь и участия в специальной военной операции на территории Украины не принимают», - сказано в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что некоторые жители республики в любом перемещении военной техники видят переброску сил в Украину и предостерегли от такого восприятия ситуации.

«Перемещение техники и личного состава является обычным процессом», - добавили в МО.

В ведомстве отметили, что белорусские военные выполняют задачи по усилению охраны Госграницы. Усилена в том числе и охрана белорусско-украинской границы, уточнили в МО.

Ранее сообщалось, что 28 февраля в Гомельской области Белоруссии состоялся первый раунд российско-украинских переговоров. Отмечается, что стороны обозначили ряд вопросов и договорились встретиться еще раз в ближайшие дни. Подробности здесь на kp.ru.