Британия заявила о заморозке активов всех российских банков в ближайшие дни

Глава МИД Британии Лиз Трасс Фото: REUTERS

Британия в ближайшие дни планирует полную заморозку активов всех российских банков, заявила глава британского МИД Лиз Трасс в парламенте, представляя новые антироссийские санкции в связи со спецоперацией на Украине.

"В ближайшие дни мы полностью заморозим активы всех российских банков и рассчитываем координировать свои действия с нашими союзниками", – отметила Трасс.

Ранее kp.ru сообщал, что британское правительство объявило о введении санкций против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Они попали под санкции в свете российской спецоперации по демилитаризации и денацификации, проводимой Россией на Украине.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна будет стремиться к демилитаризации Украины. При этом он подчеркнул, что главной целью военной спецоперации в Донбассе является защита мирного населения.