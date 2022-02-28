Путин озвучил Макрону условия для урегулирования ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с главой Франции Эммануэлем Макроном назвал необходимые условия для урегулирования ситуации на Украине, сообщили в Кремле.

Российский лидер подчеркнул, что это возможно "только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности".

Речь шла о трех условиях:

1. Признании суверенитета России над Крымом.

2. Демилитаризации и денацификации украинского государства.

3. Обеспечении нейтрального статуса Украины.

В пресс-службе Путина также отметили, что беседа прошла по инициативе французской стороны, а названные условия стали ответом на изложение Эммануэлем Макроном известных взглядов по поводу "проводимой Российской Федерацией военной спецоперации по защите Донбасса".

Ранее kp.ru сообщал, что российско-украинские переговоры в Белоруссии 28 февраля 2022 года завершились.