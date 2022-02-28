Песков заявил, что указ Путина о специальных экономических мерах будет не единственным ответом на антироссийские санкции

Песков заявил, что указ Путина об экономических мерах будет не единственной антисанкционной мерой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Указ президента РФ Владимира Путина о специальных экономических мерах по противодействию антироссийским санкциям станет не единственной мерой, заявил в понедельник 28 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Конечно, не единственный», - цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос, будет ли указ главы государства единственным шагом, предпринятым Москвой в ответ на антироссийские санкции на фоне спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин после совещания по экономическим вопросам в понедельник 28 февраля подписал указ об экономических спецмерах из-за недружественных действий Запада. О том, какие меры предусматриваются в указе, читайте подробно здесь на kp.ru.

Также сообщалось, что Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим дежурства. О том, что это означает, читайте в эксклюзивном материале «Комсомолки» здесь.