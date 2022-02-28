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Политика28 февраля 2022 18:35

Песков заявил, что указ Путина о специальных экономических мерах будет не единственным ответом на антироссийские санкции

Пресс-секретарь Путина рассказал, что Россия подготовит и другие ответы на санкции кроме указа Путина о специальных экономических мерах
Мария ПАВЛОВА
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Песков заявил, что указ Путина об экономических мерах будет не единственной антисанкционной мерой.

Песков заявил, что указ Путина об экономических мерах будет не единственной антисанкционной мерой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Указ президента РФ Владимира Путина о специальных экономических мерах по противодействию антироссийским санкциям станет не единственной мерой, заявил в понедельник 28 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Конечно, не единственный», - цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос, будет ли указ главы государства единственным шагом, предпринятым Москвой в ответ на антироссийские санкции на фоне спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин после совещания по экономическим вопросам в понедельник 28 февраля подписал указ об экономических спецмерах из-за недружественных действий Запада. О том, какие меры предусматриваются в указе, читайте подробно здесь на kp.ru.

Также сообщалось, что Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим дежурства. О том, что это означает, читайте в эксклюзивном материале «Комсомолки» здесь.