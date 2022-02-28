Shell планирует выйти из участия в проекте "Северный поток — 2" Фото: REUTERS

Англо-нидерландская компания Shell решила выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью", в том числе, из проекта "Сахалин 2", а также прекратить свое участие в "Северным потоке — 2", указывается в сообщении компании.

"Совет директоров Shell сегодня объявил о планах выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и связанными структурами, включая долю в 27,5% в заводе по производству сжиженного природного газа "Сахалин 2" и долю в 50% в "Салым Петролеум", а также СП на Гыдане. Компания также намерена прервать свое участие в проекте "Северный поток – 2", - отмечается в сообщении.

Как уточняется в пресс-релизе, это решение в компании приняли из-за событий на Украине.

"Нас шокируют новости о гибели людей на Украине, мы сожалеем об этом", - заявил глава Shell Бен ван Берден.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет стремиться к демилитаризации Украины. При этом он акцентировал внимание на том, что важнейшей целью военной спецоперации в Донбассе выступает защита мирных граждан.