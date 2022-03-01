Минобрнауки не получало жалоб от иностранных студентов по поводу начисления стипендий

Минобрнауки сообщило, что не получало жалоб от иностранных студентов по поводу начисления стипендий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство науки и высшего образования России не фиксировало жалоб со стороны иностранных студентов российских вузов по поводу начисления стипендий. Выплаты осуществляются на платежные карты «Мир».

- В ректораты российских вузов не поступали жалобы от иностранных граждан по поводу начисления стипендии и использования платежных карт иностранных банков, — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что российских студентов отчисляют из европейских вузов из-за спецоперации на Украине. По ее словам, такие случаи произошли во Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы.

Позже Минобрнауки обнародовало список вузов, в которых могут продолжить обучение российские студенты, столкнувшиеся с ущемлением своих прав за рубежом. Сообщается, что российские студенты, вернувшись из-за рубежа, могут продолжить обучение в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургском государственном университете, Высшей школе экономики, Московском инженерно-физическом институте и ряде других вузов.