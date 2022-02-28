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Политика28 февраля 2022 11:09

Москалькова рассказала об отчислении российский студентов из вузов Европы из-за спецоперации на Украине

Омбудсмен договорилась с министерством науки и высшего образования решать эту проблему сообща
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова

Фото: Александр ГЛУЗ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что российских студентов отчисляют из европейских вузов из-за спецоперации на Украине.

- Министерством также принимаются беспрецедентные меры по защите прав российских студентов, которых отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы в связи с ситуацией на Украине. Договорились проводить эту важную работу сообща, — сказала она после встречи с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

Москалькова также сообщила, что студенты из ДНР и ЛНР могут поступить в вузы России.

Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».