Минобрнауки заявил, что студенты, права которых ущемляют за рубежом, могут продолжить обучение в России

Российские студенты, права которых ущемляют в иностранных вузах, могут продолжить обучение в РФ. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Российское министерство образования и науки в понедельник 28 февраля обнародовало список вузов, в которых могут продолжить обучение российские студенты, столкнувшиеся с ущемлением своих прав за рубежом. В списке ряд ведущих университетов РФ.

«Все граждане России, обучающиеся в зарубежных вузах и сталкивающиеся с ущемлением своих прав, могут приехать в Россию и продолжить обучение в ведущих университетах РФ.», - говорится в сообщении Минобрнауки.

Сообщается, что российские студенты, вернувшись из-за рубежа, могут продолжить обучение в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургском государственном университете, Высшей школе экономики, Московском инженерно-физическом институте. Готовы принять россиян, обучавшихся за рубежом и вынужденных прервать обучение из-за ущемления прав или травли, Московский физико-технический институт, Московский государственный технический университет им. Н. Э. Ба умана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и многие другие российские вузы.

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