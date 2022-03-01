Mirror: на Украину отправилась команда отставных спецназовцев из Британии

Журналисты узнали об отправке британских отставных спецназовцев на Украину Фото: REUTERS

Группа отставных военнослужащих из британского спецназа "добровольно отправилась" на Украину, сообщает издание Mirror.

"Отставные солдаты спецсил Соединенного Королевства вызвались участвовать в миссиях на Украине для поддержки обороны страны", - информируют журналисты.

По их информации, речь идет о бывших военнослужащих в возрасте от 40 до 60 лет, среди которых имеются "высококвалифицированные снайперы и эксперты по использованию зенитных и противотанковых ракет".

По данным издания, "добровольцы" планирует присоединиться к группам украинских сил специального назначения.

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