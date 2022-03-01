МИД Израиля сообщил о гибели своего гражданина на Украине

В Израиле сообщили о гибели соотечественника на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Русскоязычный аккаунт Израиля в Facebook со ссылкой на Министерство иностранных дел страны сообщил о гибели соотечественника Романа Бродского на территории Украины.

- Его автомобиль, находившийся в составе автоколонны, направлявшейся к границе с Молдовой, подвергся обстрелу, в результате которого он погиб, — гласит текст сообщения.

Сотрудники внешнеполитического ведомства контактируют с женой погибшего. Она находится на Украине. Семье Бродского выразил соболезнования израильский премьер Нафтали Беннетт.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».