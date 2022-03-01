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Происшествия1 марта 2022 8:38

Автобус наехал на девочку-подростка на западе Москвы

Пострадавшая попала в больницу
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
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Утром 1 марта на ул.Академика Анохина в Москве под колеса автобуса попала девочка-подросток.

Утром 1 марта на ул.Академика Анохина в Москве под колеса автобуса попала девочка-подросток.

Утром 1 марта на ул.Академика Анохина в Москве под колеса автобуса попала девочка-подросток. ЧП произошло на остановке «Детский сад» в районе дома №13 по ул.Академика Анохина.

- По предварительным данным, девочка поскользнулась, упала и попала под колесо пассажирского автобуса, который в этот момент как раз отъезжал от остановки, - рассказали корреспонденту kp.ru в полиции.

Автобус остановился, к упавшему подростку сразу же подбежали люди с остановки. Достать пострадавшую из-под автобуса оказалось делом непростым.

Без травм не обошлось – девочку доставили в больницу, предварительный диагноз – перелом ноги.

В полиции уже назначили административное расследование по факту происшествия. Оценивать будут, в том числе и действия водителя автобуса: мог ли он предотвратить ЧП и что для этого сделал?