Александр Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причиной начала военной операции на Украине стала атака с ее стороны, указав также на то, что российские военные были вынуждены произвести несколько ракетных пусков по незалежной с белорусской территории.

«В 11 часов вечера, примерно, накануне этого конфликта (утром в 5:15 начался конфликт) с территории Чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены две или три ракеты», - заявил белорусский лидер.

Лукашенко также сказал о том, что российские беспилотники обнаружили три или четыре ракетных дивизиона, развернутые в 10-15 километрах от границы Белоруссии, после чего, по его словам, были подняты белорусские беспилотники, когда стало видно, «что буквально 3-4 минуты и они нанесут удар по нашей территории по российским войскам, которые остались после учений».

Напомним, в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, где заявил о том, что в ответ на обращение руководителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) принял решение о проведении специальной военной операции на Украине.