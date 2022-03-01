Лавров заявил, что ядерное оружие США в Европе пора вернуть домой

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что для России неприемлемо, что ядерное оружие Соединенных штатов Америки (США) находится в Европе.

"Пора вернуть его домой" - заявил он во вторник, 1 марта 2022 года

Глава российского МИД также отметил, что власти в Киеве, затеявшие планы по обретению собственного ядерного оружия, угрожают международной безопасности. По его словам, Россия не допустит появления этого оружия на территории Незалежной.

Ранее сообщалось, что Украина может отказаться от безъядерного статуса. По словам Зеленского, Киев намерен признать меморандум недействительным, если саммит не состоится или Украина не получит на нем те гарантии безопасности, на которые рассчитывает. В числе прочего, по Будапештскому меморандуму Киев признал за собой неядерный статус.

"Оружия у нас нет, как и безопасности", - говорил Зеленский, выступая в Мюнхене.