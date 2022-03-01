Глава Ростуризма рассказала про вывоз российских туристов из других стран Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, как обстоят дела с вывозом российских туристов из стран, которые вводят санкции против РФ и закрывают воздушные коридоры.

На сегодняшний день часть отдыхающих уже выехали через третьи страны, но многие до сих пор сталкиваются с трудностями.

- Наиболее проблемные точки сегодня — это Португалия (Мадейра), Болгария, Венгрия, Хорватия. В общем-то, те страны, которые были открыты для наших туристов, — сказала она RT.

В настоящее время ведется работа по согласованию гуманитарных рейсов. По тем направлениям, которые оказались проблемными, всем туристам будет оказана помощь. А вот по массовым «безопасным» пока никаких проблем не возникает.

- У Турции и Египта — самых массовых направлений отдыха россиян — нет планов по ограничению въезда для наших туристов, - отметила Догузова.

Ранее в Росавиации подтвердили,что возвращение туристов из стран, закрывших воздушное пространство для РФ, возможно лишь при условии положительного решения самих государств, сообщает телеканал "360".

В ведомстве также советуют россиянам отказаться от неслужебных поездок за рубеж.

- Если пассажир отказывается от перевозки, то может вернуть деньги в полном объеме, - сказали Life в пресс-службе Росавиации.