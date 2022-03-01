Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 марта 2022 10:11

Глава Ростуризма рассказала про вывоз российских туристов из других стран

Отдых в Турции и Египте для россиян пока проходит без ограничений
Елена АКИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Глава Ростуризма рассказала про вывоз российских туристов из других стран

Глава Ростуризма рассказала про вывоз российских туристов из других стран

Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, как обстоят дела с вывозом российских туристов из стран, которые вводят санкции против РФ и закрывают воздушные коридоры.

На сегодняшний день часть отдыхающих уже выехали через третьи страны, но многие до сих пор сталкиваются с трудностями.

- Наиболее проблемные точки сегодня — это Португалия (Мадейра), Болгария, Венгрия, Хорватия. В общем-то, те страны, которые были открыты для наших туристов, — сказала она RT.

В настоящее время ведется работа по согласованию гуманитарных рейсов. По тем направлениям, которые оказались проблемными, всем туристам будет оказана помощь. А вот по массовым «безопасным» пока никаких проблем не возникает.

- У Турции и Египта — самых массовых направлений отдыха россиян — нет планов по ограничению въезда для наших туристов, - отметила Догузова.

Ранее в Росавиации подтвердили,что возвращение туристов из стран, закрывших воздушное пространство для РФ, возможно лишь при условии положительного решения самих государств, сообщает телеканал "360".

В ведомстве также советуют россиянам отказаться от неслужебных поездок за рубеж.

- Если пассажир отказывается от перевозки, то может вернуть деньги в полном объеме, - сказали Life в пресс-службе Росавиации.