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Политика1 марта 2022 10:36

Песков заявил, что российские военные не осуществляют удары по жилому комплексу

По его словам, это полностью исключено
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Войска РФ на Украине не осуществляют ударов по жилому комплексу, это исключено, заявил Песков

Войска РФ на Украине не осуществляют ударов по жилому комплексу, это исключено, заявил Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что войска РФ на Украине не осуществляют ударов по жилому комплексу. По его словам, это полностью исключено.

"Российские войска в ходе специальной операции не осуществляют каких-либо ударов по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. Это исключено", - рассказал официальный представитель Кремля во вторник, 1 марта 2022 года, в ходе пресс-конференции.

Песков подчеркнул, что речь идет только о демилитаризации Украины, и удары наносятся исключительно по военным объектам.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявлял, что украинские войска используют гражданское население в качестве "живого щита".

"В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве "живого щита", - констатировал глава ведомства.