Песков заявил, что США заразили ЕС санкционной "бациллой"

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты Америки заразили Евросоюз санкционной "бациллой".

- В целом такими апологетами санкций являются Соединенные Штаты. Они такие фанаты санкций. Естественно, эта приверженность этой практике как бацилла сейчас распространилась и на Европу, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Ранее руководитель Министерства финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз намерен вести глобальную экономическую войну против России.

Напомним, Европейский союз запретил операции, связанные с управлением активами и резервами Банка России, говорится в Официальном журнале ЕС. Речь, в частности, идет о запрете операций с любым юрлицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ РФ. При этом уточняется, что ЕС можно разрешать транзакции с российским регулятором при условии, что это «строго необходимо для финансовой стабильности союза или соответствующей страны».