В ЕС заявили о начале глобальной экономической войны с Россией

Во Франции заявили о начале глобальной экономической войны ЕС против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель Министерства финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз намерен вести глобальную экономическую войну против России.

- Мы собираемся вести глобальную экономическую и финансовую войну против России, — сообщил он в эфире радиостанции France Info.

Ранее Европейский союз запретил операции, связанные с управлением активами и резервами Банка России, говорится в Официальном журнале ЕС. Речь, в частности, идет о запрете операций с любым юрлицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ РФ. При этом уточняется, что ЕС можно разрешать транзакции с российским регулятором при условии, что это «строго необходимо для финансовой стабильности союза или соответствующей страны».

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.