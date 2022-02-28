Евросоюз запретил операции, связанные с управлением активами Банка России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз запретил операции, связанные с управлением активами и резервами Банка России. Об этом 28 февраля говорится в Официальном журнале ЕС.

- Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами ЦБ РФ, в том числе операции с любым юрлицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ РФ, - сказано в документе.

При этом уточняется, что ЕС можно разрешать транзакции с российским регулятором при условии, что это "строго необходимо для финансовой стабильности союза или соответствующей страны".

Ранее сообщалось, что главы МИД стран ЕС выступили за заморозку практически половины половины финансовых активов Центробанка России.

Тем временем, Банк России намерен запретить российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов. Также сообщалось, что Центробанк предписал брокерам приостановить на время короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке вплоть до отмены решения.