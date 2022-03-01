Песков ответил на слова главы Минфина Франции о финансовой войне против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков заявил, что на данный момент агрессивные действия в отношении Москвы носят ультраконцентрированный характер. Таким образом представитель Кремля отреагировал на слова министра финансов Франции Брюно Ле Мэр, который пообещал, что Европейский союз будет вести глобальную экономическую и финансовую войну против России.

«Это не первое заявление подобного рода. И да, сейчас эти агрессивные действия против нашей страны носят такой ультраконцентрированный характер. Но эти действия они, собственно, имели место и ранее», - заявил пресс-секретарь главы государства.

По его словам, эксперты разберутся в этом, однако нового ничего нет. «То есть это все было и до этого. Просто сейчас это все сконцентрировано, предельно сконцентрировано. Ну и, что называется, маски сняты», - сказал он, добавив, что сегодня потребители гиперэмоционально реагируют на рост цен, назвав такое поведение первой реакцией.