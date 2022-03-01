"Тяжелый был разговор": Лукашенко рассказал, как договаривался с Зеленским о переговорах с Россией

Лукашенко рассказал новые подробности организации переговоров РФ и Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и раскрыл новые подробности подготовки российско-украинских переговоров в Гомеле.

"Тяжелый был разговор. Он нас считал агрессором. Но в конце концов мы договорились. И я ему сказал: в Гомеле российская делегация тебя ждет. Приезжай. Война идет у тебя. Прекрати выступать против, ибо всех собак спустят на тебя", - рассказал белорусский лидер.

По его словам, Зеленский просил пропустить НАТОвский вертолет, на котором летели представители украинской делегации.

"Ну что ж, пришлось разрешить полякам пересечь государственную границу и привезти их в аэропорт Бреста, а оттуда забрать уже нашими вертолетами", - пояснил он.

Напомним, в понедельник, 28 февраля 2022 года, прошел первый раунд переговоров России и Украины. Переговоры по урегулированию конфликта проходили на территории Гомельской области. Первый раунд переговоров длился около 5 часов, в течение которых были перерывы, когда стороны связывались с президентами России и Украины.