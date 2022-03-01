Губернатор Амурской области Василий Орлов: «Сдерживание роста цен на социально-значимые продукты – одна из важнейших на сегодня задач»

Дефицита продуктов в Приамурье сегодня нет, но цены в магазинах постепенно начинают повышаться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил правительству региона контролировать ситуацию на потребительском рынке и не допустить необоснованного повышения цен на продукты и товары. Мониторинг ценообразования будет проводиться, в том числе, с участием представителей прокуратуры. Надзорные органы будут следить за ценообразованием и работой оптовых поставщиков, особенно в отдаленных районах Приамурья.

- Безусловно, мы понимаем, что это вопросы обеспечения продовольственной безопасности, и они будут находиться на особом контроле. Сейчас нельзя допустить повышения цен и спекуляций на эту тему, - подчеркнул Василий Орлов. - Это надо жестко мониторить, если где-то такие-то отклонения возникают – будем встречаться, разбираться. Понятно, есть рынок, но те запасы торговых сетей, которые есть, достаточны, чтобы стабилизировать ценовую политику. Сдерживание роста цен на социально-значимые продукты – одна из важнейших на сегодняшний день задач, которая стоит перед правительством области.

По поручению губернатора 1 марта прошло совещание с участием представителей торговых сетей. Предприниматели и областные власти обсудили совместные шаги, которые помогут предотвратить резкий рост цен на продукты и товары первой необходимости. Одна из таких мер - соглашение о добровольных обязательствах с торговыми сетями. По словам первого зампреда регионального правительства Татьяны Половайкиной, примеры подписания таких соглашений уже есть в других регионах России. На сегодняшний день дефицита продуктов в торговых сетях Приамруья нет, правительство региона проводит постоянный мониторинг продовольственных запасов.

- Просьба не замалчивать проблемы, сигнализировать, чтобы мы при необходимости могли реагировать и передавать информацию на федеральный уровень, - обратилась первый зампред регионального правительства к представителям бизнес-сообщества региона.

Планируется, что такие встречи станут регулярными и будут проводиться не только с крупными торговым сетями, но и в муниципалитетах.

- Важно не допустить роста цен на продукты первой необходимости, - написал по итогам встречи губернатор Василий Орлов в своем телеграмм-канале. - На всех уровнях от производителя до розницы сейчас идет разработка плана действий. Уже проводится регулярный мониторинг цен. Рост мы фиксируем. Если сеть это делает необоснованно - принимаются необходимые меры. По моему поручению такие встречи будут проходить два раза в неделю с участием ФАС, налоговой, прокуратуры.