Дмитрий Медведев порекомендовал главе Минфина Франции думать над словами

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание главы Министерства финансов Франции об антироссийских санкциях.

Ранее Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз намерен вести глобальную экономическую войну против России.

- Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие, — написал Медведев в Twitter и продублировал свой пост на французском языке.

Напомним, Европейский союз запретил операции, связанные с управлением активами и резервами Банка России, говорится в Официальном журнале ЕС. Речь, в частности, идет о запрете операций с любым юрлицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ РФ. При этом уточняется, что ЕС можно разрешать транзакции с российским регулятором при условии, что это «строго необходимо для финансовой стабильности союза или соответствующей страны».

Отметим, что ранее, в понедельник, 28 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении США и примкнувших к ним государств-союзников. Это решение было принято из-за недружественных действий западных стран в отношении РФ, документ опубликован на официальном портале Кремля.