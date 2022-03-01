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Политика1 марта 2022 12:50

Члены делегаций начнут прибывать на российско-украинские переговоры в Белоруссии вечером 1 марта 2022

Белорусский политолог заявил о предстоящих переговорах
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Члены делегаций начнут прибывать на российско-украинские переговоры в Белоруссии вечером 1 марта 2022

Члены делегаций начнут прибывать на российско-украинские переговоры в Белоруссии вечером 1 марта 2022

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Члены российской и украинской делегации начнут прибывать на территорию Белоруссии для проведения переговоров вечером во вторник, 1 марта. Об этом сообщил белорусский политолог Юрий Воскресенский.

«Начнут прибывать в Беларусь на российско-украинские переговоры уже сегодня вечером», - приводит pulpervogo слова белорусского политолога.

Напомним, днем ранее, 28 февраля, в Гомельской области Белоруссии прошли первые переговоры России и Украины после объявления Москвой специальной военной операции. По словам, главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского стороны нашли некоторые точки, по которым «можно прогнозировать общие позиции».

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, также сообщил, что по итогам переговоров «наметились определенные решения», указав на то, что делегации стран обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время.