По итогам переговоров России и Украины «наметились определенные решения» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская и украинская делегации уезжают в столицы для консультаций после переговоров. Такое заявление в понедельник, 28 февраля, сделала украинская сторона, которая отметила, что по итогам встречи «наметились определенные решения».

Как сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, российская и украинская делегация на переговорах в понедельник, 28 февраля, определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения. По его словам, стороны обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время.

Руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». Он отметил, что следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни.

Напомним, сегодня, 28 февраля, Москва и Киев приступили к своим первым переговорам с начала объявления военной операции на Украине. Как писал сайт kp.ru, встреча сторон проходила недалеко от украинской границы на берегу реки Припять на территории Гомельской области Белоруссии.