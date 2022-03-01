МИД РФ обвинил Google и Meta в антироссийской пропаганды Фото: REUTERS

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Олег Гаврилов назвал недопустимым поведение Google и Meta, указав на то, что эти IT-гиганты проводят антироссийскую пропаганду.

«Отдельно следует обратить внимание на абсолютно недопустимое поведение иностранных, в первую очередь американских, IT-гигантов, таких как Google и Meta. На их социальных платформах в открытую ведется враждебная пропагандистская деятельность», - заявил замглавы департамента МИД РФ, отметив, что на страницах этих сайтов «блокируются российские источники информации», а также «осуществляются массовые ограничения доступа к отечественным СМИ»

Как считает Гаврилов, западные сервисы становятся средой для распространения дезинформации, а также участниками подобной деятельности.

Напомним, накануне Роскомнадзор объявил о частичном ограничении доступа к Facebook, заявив, что соцсеть признана причастной к нарушению прав и свобод человека. Позже федеральная служба в сфере по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций начала замедлять трафик данной сети. Как писал сайт kp.ru, Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал возможной блокировку Facebook на время военной операции на Украине.