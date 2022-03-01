Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика1 марта 2022 13:01

Лавров заявил, что русский язык на Украине изгоняется из всех сфер

Он отметил, что фронтальная атака на русский язык на Украине не вызывает у просвещенного Запада отторжения, а кое-кем даже поощряется
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Лавров заявил, что русский язык на Украине изгоняется из всех сфер

Лавров заявил, что русский язык на Украине изгоняется из всех сфер

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что русский язык изгоняется из школ и университетов, из публичной сферы, просто из повседневного обихода. Об этом он сообщил в своем видеообращении на Конференции по разоружению в Женеве.

"Нередки ситуации, когда за право говорить на родном языке можно поплатиться не только работой, здоровьем, но и жизнью", - заявил глава МИД.

Он отметил, что фронтальная атака на русский язык на Украине не вызывает у просвещенного Запада отторжения, а "кое-кем даже поощряется".

Ранее Министр иностранных дел заявил, что у России нет наземных ракет средней и меньшей дальности

"Особо подчеркну, наземных ракет средней и меньшей дальности у России не было и нет. Утверждать обратное - значит создавать заведомо ложную картину, покрывать действия тех, кто несет реальную вину за слом Договора о РСМД", - пояснил министр.

Напомним, граждане Украины обязаны общаться на мове не только в присутственных местах, но и в общественных и в социальных учреждениях. На русском можно разговаривать только в частном общении, дома, например, на кухне. (подробнее)