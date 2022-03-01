Лавров заявил, что русский язык на Украине изгоняется из всех сфер Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что русский язык изгоняется из школ и университетов, из публичной сферы, просто из повседневного обихода. Об этом он сообщил в своем видеообращении на Конференции по разоружению в Женеве.

"Нередки ситуации, когда за право говорить на родном языке можно поплатиться не только работой, здоровьем, но и жизнью", - заявил глава МИД.

Он отметил, что фронтальная атака на русский язык на Украине не вызывает у просвещенного Запада отторжения, а "кое-кем даже поощряется".

Ранее Министр иностранных дел заявил, что у России нет наземных ракет средней и меньшей дальности

"Особо подчеркну, наземных ракет средней и меньшей дальности у России не было и нет. Утверждать обратное - значит создавать заведомо ложную картину, покрывать действия тех, кто несет реальную вину за слом Договора о РСМД", - пояснил министр.

Напомним, граждане Украины обязаны общаться на мове не только в присутственных местах, но и в общественных и в социальных учреждениях. На русском можно разговаривать только в частном общении, дома, например, на кухне. (подробнее)