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Здоровье1 марта 2022 13:16

Роспотребнадзор предложил отменить все коронавирусные ограничения, кроме масочного режима и дезинфекции

Ведомство утвердило новые эпидемиологические рекомендации
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Роспотребнадзор предложил отменить все коронавирусные ограничения, кроме масочного режима и дезинфекции

Роспотребнадзор предложил отменить все коронавирусные ограничения, кроме масочного режима и дезинфекции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации на фоне высокого распространения штамма коронавирусной инфекции «омикрон» и снижения заболеваемости COVID-19, предложив отменить все коронавирусные ограничения, кроме масочного режима и дезинфекции.

«Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма "омикрон", рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции», - говорится в заявлении ведомства.

Как отмечают в ведомстве, данный документ касается различных отраслей экономики, подготовлен с учетом мнения ученых и опыта других стран, а также актуален для нынешней эпидемиологической ситуации.

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю показатель заболеваемости коронавирусной инфекции в России снизился на 27,6%, составив 596,45 на 100 тысяч населения. Рост зарегистрировали только в восьми российских регионах, а в 75 отметили снижение. Уточняется, что 97% всех подтвержденных случаев протекают как ОРВИ или бессимптомно.