Международный общественный трибунал даст оценку действиям украинских националистов

Международный общественный трибунал рассмотрит факты нарушения прав человека на Украине Фото: REUTERS

Международный общественный трибунал, состоящий из журналистов и правозащитников, даст оценку действиям украинских националистам и фактам нарушения прав человека на Украине. Об этом заявил член Общественной палаты России Максим Григорьев в ходе круглого стола во вторник, 1 марта 2022 года.

"Есть целый ряд правозащитников и журналистов из разных стран мира, которые работают вместе с нами, и сегодня, пользуясь возможностью, я объявляю о том, что мы создаем международный общественный трибунал, где будем рассматривать эти факты", - констатировал Григорьев.

По его словам, помимо непосредственно оценки действий будет рассмотрен и вопрос ответственности за них.

Как ранее писал сайт kp.ru, штаб обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что украинские националисты расстреляли мирных жителей, которые попытались покинуть Волноваху.

Напомним, народная милиция ДНР сообщила о задержании украинскими националистами около 20 машин сотрудников миссии ОБСЕ.