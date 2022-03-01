Instagram заблокировал аккаунты RT в 27 странах Европы Фото: REUTERS

Instagram наложил блокировку на все аккаунты RT в 27 странах Европы, сообщается в Telegram телеканала.

"Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 европейских государствах. Ранее доступ к нашим страницам ограничил Facebook", – уточняется в сообщении.

Ранее в Google приняли решение о незамедлительной блокировке в европейских странах каналов YouTube, и связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "из-за продолжающейся" спецоперации России по демилитаризации Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Российский лидер Владимир Путин заявил, что ее цель состоит в "защите граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Ранее kp.ru сообщал, что российско-украинские переговоры в Белоруссии 28 февраля 2022 года подошли к концу. Главным итогом этой встречи стал тот факт, что она состоялась и стороны смогли услышать позицию друг друга, заявил по итогам руководитель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.