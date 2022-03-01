Глава Еврокомиссии заявила, что санкции ЕС против России ударят и по экономике Европы Фото: REUTERS

Санкционные меры Евросоюза в отношении Москвы, введенные из-за ситуации вокруг Украины, ударят и по экономике Европы. Такое заявление во вторник, 1 марта, сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я прекрасно понимаю, что эти санкции ударят и по нашей экономике тоже … Мы жили два года в условиях пандемии и сейчас очень надеялись заняться экономикой и социальной сферой. Однако я уверена, что европейцы прекрасно понимают, что нам нужно противостоять этой агрессии», - заявила она.

Фон дер Ляйен назвала санкционные меры «защитой свободы» Европы, которые «имеют свою цену». «Но это определяющий момент, и эту цену мы готовы заплатить», - отметила председатель Еврокомиссии, отметив также, что Евросоюз «больше не может полагаться на угрожающего ей поставщика, поэтому обратилась к другим, и они ответили».

Глава Еврокомиссии уточнила, что Европейский союз рассчитывает на Норвегию и ее сжиженный газ, а также намерен строить газовые интерконнекторы.

Напомним, в пятницу, 25 февраля, на фоне специальной военной операции на Украине Европейский союз вслед за Великобританией и США ввел в действие второй пакет санкций против Москвы, приостановив также действие соглашения об упрощении визового режима. Позже Евросоюза включил в санкционный список президента России Владимира Путина, главу МИД РФ Сергея Лаврова и российского премьер-министра Михаила Мишустина, а также закрыл свое воздушное пространство.