"Ашан", "О'Кей", "Магнит" и "Атак" ограничат свои наценки на уровне 5% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ретейлеры «Ашан», «О'Кей», «Магнит» и «Атак» ограничат свои наценки на продукты на уровне 5%. Такое заявление сделали в Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ранее появилось сообщение, что ФАС, Минсельхоз, Минпромторг и торговые сети согласовали параметры добровольных ограничений наценок на отдельные товары.

«ООО «О’Кей» и АО «Тандер» вводит ограничения с 1 марта 2022 года, Auchan Retail - с 3 марта 2022 года. Эти ретейлеры первыми проинформировали ФАС России о готовности принять на себя соответствующие обязательства», - говорится в заявлении ведомства.

Как сообщается, принятый механизм предполагает, что указанные торговые сети добровольно приняли на себя обязательства о минимизации торговых наценок, которые разделены на четыре категории социально значимых товаров. Речь идет о молочной продукции, хлебобулочных изделиях, овощей «борщевого набора», а также сахаре.