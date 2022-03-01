Дания предоставила новое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe Фото: REUTERS

Датский экологический регулятор предоставил новое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe, сообщили в польской газотранспортной компании GAZ-SYSTEM.

Напомним, ранее датским апелляционным советом по вопросам окружающей среды и продовольствия было отозвано разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe по экологическим причинам.

"Датское агентство по охране окружающей среды (DEPA) предоставило новое экологическое разрешение на строительство сухопутного участка газопровода Baltic Pipe, проект приостановили в 2021-м году. Благодаря этому Energinet - датский партнер GAZ-SYSTEM - возобновит строительство", - уточняется в сообщении.

Как ранее писал kp.ru, в НАТО рассматривают возможность строительства газопровода от Испании до Германии. Североатлантический альянс планирует сократить зависимость Центральной Европы от российского газа через строительство газопровода между этими странами.