Финский оператор VR останавливает контакты с РЖД Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финский железнодорожный оператор VR Group разрывает связь с Российскими железными дорогами (РЖД) за исключением трансграничных перевозок. Такое заявление во вторник, 1 марта, сделала финская железнодорожная транспортная компания.

Как говорится в заявлении, во вторник, 1 марта, генеральный директор VR Group Лаури Сиппонен сообщал генеральному директору РЖД Олеге Белозоровой о решении оператора «воздержаться от любых контактов с РЖД, кроме необходимых для трансграничных перевозок». В сообщении отмечается, что такое решение «последовало за вторжением России в Украину», и будет действовать «до дальнейшего уведомления».

В финской компании отметили, что пассажирские перевозки на поезде Allegro продолжат по просьбе властей для того, чтобы VR Group смогла обеспечить гражданам Финляндии возможность вернуться на родину, а также позволит россиянам, желающим покинуть Россию, выезжать за пределы страны.

«VR Group также приняла решение о мерах по выражению поддержки Украине и украинцам после российского вторжения. В будущем все владельцы паспортов Украины смогут бесплатно ездить в поездах VR по всей Финляндии», - говорится в заявлении.