Группа наблюдателей ОБСЕ прибыла в Ростов-на-Дону из Донбасса Фото: EAST NEWS

Наблюдатели ОБСЕ, ранее находившиеся в Донбассе, прибыли в Ростов-на-Дону, сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее источник рассказал агентству, что две колонны машин с представителями ОБСЕ пересекли границу России в Ростовской области. В составе колонн - 85 автомобилей со 146 представителями ОБСЕ, уточнил источник.

Напомним, Россия приступила к военной операции на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее целью выступает "защита граждан, которые в течение восьми лет вынуждены терпеть издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Ранее kp.ru сообщал, что российско-украинские переговоры в Белоруссии 28 февраля 2022 года завершены. Главным итогом этой встречи стал тот факт, что она состоялась и стороны услышали друг друга, заявил по итогам глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий.