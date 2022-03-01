Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика1 марта 2022 14:50

Группа наблюдателей ОБСЕ прибыла в Ростов-на-Дону из Донбасса

Всего в регион прибыли 146 членов организации
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Группа наблюдателей ОБСЕ прибыла в Ростов-на-Дону из Донбасса

Группа наблюдателей ОБСЕ прибыла в Ростов-на-Дону из Донбасса

Фото: EAST NEWS

Наблюдатели ОБСЕ, ранее находившиеся в Донбассе, прибыли в Ростов-на-Дону, сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее источник рассказал агентству, что две колонны машин с представителями ОБСЕ пересекли границу России в Ростовской области. В составе колонн - 85 автомобилей со 146 представителями ОБСЕ, уточнил источник.

Напомним, Россия приступила к военной операции на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее целью выступает "защита граждан, которые в течение восьми лет вынуждены терпеть издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Ранее kp.ru сообщал, что российско-украинские переговоры в Белоруссии 28 февраля 2022 года завершены. Главным итогом этой встречи стал тот факт, что она состоялась и стороны услышали друг друга, заявил по итогам глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий.