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Политика1 марта 2022 15:36

Шойгу обсудил ситуацию на Украине с главой минобороны Турции

Главы оборонных министерств двух стран обменялись мнениями по украинской проблеме
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу, фото: пресс-служба Минобороны РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу, фото: пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию на Украине, рассказали сегодня, 1 марта 2022 года, в российском военном ведомстве.

В процессе беседы, как уточнили в ведомстве, "был произведен обмен мнениями по ситуации на Украине".

Также главы военных ведомств обсудили актуальную ситуацию в Ближневосточном регионе, рассказали в Минобороны России.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине в ответ на обращение глав республик Донбасса о помощи. При этом российский лидер отметил, что в планы Москвы не входит захват украинских территорий, целью выступает демилитаризация и денацификация страны. Как сообщали в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по населенным пунктам, а выводят из строя только объекты военной инфраструктуры, поэтому мирным жителям ничто не угрожает.