Инвестиции в Ленинградскую область по итогам 2021 года выросли на 105%

Инвестиции в экономику Ленинградской области по итогам 2021 года выросли почти в два раза. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Инвестиции в экономику Ленинградской области по итогам 2021 года выросли почти в два раза. Российские и зарубежные компании вложили в экономику региона более 442 миллиардов рублей. По данным Петростата, по сравнению с 2020 годом рост инвестиций в основной капитал региона составил 105,6% в сопоставимых ценах. Объем инвестиций без учета субъектов малого предпринимательства вырос на 103,8% и составил 381,8 миллиарда рублей.

Экономические итоги 2021 года прокомментировал глава Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, экономика региона показала отличный результат, и рост объемов инвестиций – еще одно тому подтверждение.

- У нас продолжилась реализация наших ключевых инвестиционных проектов в Кингисеппском районе, ряд компаний ведет работу по обновлению и расширению своих производственных площадок, это и вложения в инфраструктурные проекты и проекты жилищного строительства. Для нас важно обеспечить инвесторам комфортную работу в регионе, поэтому в этом году Агентство экономического развития активно работает над внедрением единого стандарта работы с бизнесом на муниципальном уровне, - отметил губернатор Ленинградской области.

В число инвесторов, вложивших в 2021 году в экономику региона более миллиарда рублей, вошли крупные промышленные и добывающие компании: «РусХимАльянс», «Балтийская химическая компания», «Новатэк Усть-Луга», «Апатит», «ЕвроХим Северо-Запад – 2», Ленинградская АЭС, транспортная и логистическая компания «Ультрамар», птицефабрики «Северная» и «Роскар», производитель шин «Нокиан Тайерс», оператор электрических сетей «Россети», подразделения РЖД, «Газпрома» и многие другие.

Напомним, ранее Ленинградская область вошла в ТОП-10 российских регионов по качеству жизни. По итогам 2021 года регион занял седьмое место. Аналитики сравнили уровень жизни во всех субъектах России по 67 показателям. В том числе учитывались состояние экономики, условия для жизни населения и ситуация в социальной сфере. Ленинградская область уже не первый год остается в первой десятке самых развитых регионов страны. Специалисты объясняют это высоким уровнем экономического развития: на участников первой десятки в целом приходится около половины суммарного валового регионального продукта всех субъектов федерации.