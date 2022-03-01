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Политика1 марта 2022 16:26

Европарламент принял резолюцию с призывом к жестким санкциям против России

Депутаты Европарламента выступили с осуждением военной операции России на Украине
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Европарламент принял резолюцию с призывом к жестким санкциям против России

Европарламент принял резолюцию с призывом к жестким санкциям против России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Европарламента во вторник, 1 марта, единогласно одобрили резолюцию, которая осуждает военную операцию России на Украине и призывает к жестким санкционным мерам в отношении Москвы.

«Европейский парламент самым решительным образом осуждает незаконную, неспровоцированную и неоправданную военную агрессию Российской Федерации против Украины и вторжение в нее, а также участие Белоруссии в этой агрессии», - говорится в тексте резолюции.

Резолюция призывает ограничить импорт в Европейский союз нефти и газа из России, запретить новые инвестиции Евросоюза в РФ, а также исключить российские банки из международной межбанковской платежной системы SWIFT.

Кроме того, говорится о необходимости нацелить ограничительные меры «на стратегическое ослабление экономики и военно-промышленной базы и тем самым [снижение] способности Российской Федерации угрожать международной безопасности в будущем».