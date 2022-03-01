Посол России в Греции сообщил, что возможности для возвращения россиян из родину остаются Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Граждане России, как и прежде, могут вернуться на родину из Греции, особых трудностей с этим не фиксируется. Об этом сообщил сегодня, 1 марта, посол РФ в Афинах Андрей Маслов в эфире телеканала "Россия 24".

"У многих из российских туристов есть ранее приобретенные обратные билеты в Россию. Таких граждан "Аэрофлот" отправляет в РФ через третьи государства - Турцию, Египет, или оформляет возврат билета. Хочу подчеркнуть, что возможности для возвращения в Россию пока сохраняются и особых проблем мы в настоящее время не фиксируем", - подчеркнул дипломат.

При этом он подчеркнул, что сотрудники посольства также не отмечают каких-либо "дискриминационных выходок" по отношению к россиянам в Греции, и в этом отношении сохраняется спокойная обстановка.

Как ранее сообщал kp.ru, Россия 1 марта 2022 года закрыла воздушное пространство для Швейцарии. Несколькими днями ранее РФ приняла аналогичные меры для самолетов Болгарии, Польши и Чехии.