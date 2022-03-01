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Звезды1 марта 2022 16:33

Paramount приостановит выход своих фильмов в прокат в России

Ранее Walt Disney Company сообщила о приостановке своих фильмов в российские кинотеатры
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Paramount приостановит выход своих фильмов в прокат в России

Paramount приостановит выход своих фильмов в прокат в России

Фото: REUTERS

Киностудия Paramount объявила о приостановке выхода своих фильмов в прокат в российских кинотеатрах на фоне ситуации на Украине.

Как сообщает издание Deadline со ссылкой на пресс-службу киностудии, запрет распространяет также и на фильмы «Соник 2» и «Затерянный город», премьеры которых были назначены на 31 марта и 7 апреля текущего года.

«Поскольку мы являемся свидетелями продолжающейся трагедии на Украине, мы решили приостановить прокат наших предстоящих фильмов в России, в том числе "Затерянный город" и "Соник 2"», - говорится в заявлении киностудии, которая отмечает, что поддерживает «всех, кто пострадал от гуманитарного кризиса на Украине, в России и на наших международных рынках», а также обещает следить за ситуацией «по мере ее развития».

Согласно данным Deadline, первый фильм о Сонике заработал в нашей стране около 11 миллионов долларов, а картина «Человек-паук: Нет пути домой» набрала примерно 45 миллионов долларов.

Ранее компания Walt Disney Company сообщила, что приостанавливает поставку своих фильмов в российские кинотеатры.